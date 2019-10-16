Жалоб на дороги и парковки в Петрозаводске больше, чем в большинстве городов России

Жители столицы Карелии оценивают качество автодорог и доступность парковок хуже, чем население большинства административных центров России.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологами в 200 городах страны и опубликованного в "Вестнике СЗФО".

Респондентам было предложено оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от 1 до 10. Какое место в рейтинге набрал Петрозаводск, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".