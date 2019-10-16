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Новости. Общество
14:51, 16 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Жалоб на дороги и парковки в Петрозаводске больше, чем в большинстве городов России

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Жители столицы Карелии оценивают качество автодорог и доступность парковок хуже, чем население большинства административных центров России.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологами в 200 городах страны и опубликованного в "Вестнике СЗФО".

Респондентам было предложено оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от 1 до 10.

Какое место в рейтинге набрал Петрозаводск, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-10-16 15:28:17
Ну так и не удивительно! Если из года в год делали только ямочный ремонт или некачественный ремонт асфальта. Если бы не 100-летие Карелии и не существенные вливания средств из федерального бюджета, то хвастаться городской власти совсем бы нечем было. Зато сейчас наш мэр не упускает ни единого случая чтобы пропиариться на фоне ремонтируемых дорог.
новый
2019-10-16 15:25:53
А кто жалуется конкретно ? Жалуются владельцы кредитных кастрюль. А чтобы не жаловались, то надобно процент кредита поднять и цену на бензин, дабы не шастали бесцельно по городу. Хотя с другой стороны, если эта категория людишек спешится и будет под ногами на тротуарах путаться... Не, пусть лучше на дорогах в пробках стоят.
кир
2019-10-16 15:03:41
Бросьте жаловаться, если у нас совсем нет своей философии и концепции человеческого общежития.
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