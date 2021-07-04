Реклама
Прислать новость
Ресторатор Петрозаводска предложил главе Карелии проводить деловые ужины без галстуков 12
04.07.2021 11:50
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
04.07.2021 23:40
В Карелии появились «скорпионы» (ВИДЕО) 4
04.07.2021 15:02
Улицу в центре Петрозаводска закроют для движения с понедельника
04.07.2021 17:19

Жалобами бизнеса из-за субсидий на маркировку товаров в Карелии займется прокуратура

Новости. Экономика
09:36, 05 Июля 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Органы прокуратуры проанализируют причины, по которым многие предприниматели в Карелии не смогли получить субсидии на компенсацию затрат по маркировке товаров.

Об этом сообщила региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова, комментируя итоги заседания Общественного совета при прокуратуре Карелии по защите малого и среднего бизнеса.

По словам бизнес-омбудсмена, к ней постоянно обращаются предприниматели по вопросам, связанным с введением обязательной маркировки товаров, в том числе, субсидирования затрат на маркировку.

«После моего обращения к главе Республики Карелия Артуру Олеговичу Парфенчикову в регионе была введена мера поддержки — субсидирование части затрат субъектов МСП на приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, однако указанную субсидию по итогам 2020 г. смогли получить лишь 43 хозяйствующих субъекта, осуществляющих деятельность в 10 муниципальных образованиях республики», — сказала Гнетова.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-05 10:09:44
Продавец китайских штанов опять ноет
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Аналитика

30.06.2021 16:45
Обществоведение
Пионерские лагеря: обыкновенные и невероятные 1
После публикации о советских отпусках и каникулах меня спрашивают, почему я не написал о пионерских лагерях, даже не вспомнил о них.
Школьные стадионы будут ремонтировать 3
30.06.2021 11:45
Клиники на Чайкиной: «в очередь за пиявками»
29.06.2021 14:10
В «ОРЭС-Петрозаводск» в разгаре летняя ремонтная кампания 1
28.06.2021 09:30
Валерий Таборов:  «Родина» - политическая сила с самой патриотической программой» 8
25.06.2021 14:02
Вся аналитика

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 14
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»