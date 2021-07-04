Жалобами бизнеса из-за субсидий на маркировку товаров в Карелии займется прокуратура

Органы прокуратуры проанализируют причины, по которым многие предприниматели в Карелии не смогли получить субсидии на компенсацию затрат по маркировке товаров.

Об этом сообщила региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова, комментируя итоги заседания Общественного совета при прокуратуре Карелии по защите малого и среднего бизнеса.



По словам бизнес-омбудсмена, к ней постоянно обращаются предприниматели по вопросам, связанным с введением обязательной маркировки товаров, в том числе, субсидирования затрат на маркировку.

«После моего обращения к главе Республики Карелия Артуру Олеговичу Парфенчикову в регионе была введена мера поддержки — субсидирование части затрат субъектов МСП на приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, однако указанную субсидию по итогам 2020 г. смогли получить лишь 43 хозяйствующих субъекта, осуществляющих деятельность в 10 муниципальных образованиях республики», — сказала Гнетова. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».