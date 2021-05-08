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Жан Рено снимет продолжение фильма «Васаби» и сыграет в нем главную роль

Новости. Культура
21:40, 08 Мая 2021
фото: кадр из фильма "Васаби"
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Как стало известно, 70-летний Жан Рено и 40-летняя Хиросуэ Рёко решили снять продолжение фильма «Васаби».

Ровно два десятилетия назад зрители со всего мира увидели кинокартину «Васаби» японско-французского производства. Этот фильм стал настоящим шедевром. Недавно один популярный французский журнал опубликовал новость о том, что еще два года назад Жан Рено встретился с японской актрисой – Хиросуэ Реко, которая снималась с ним в этом фильме в роли его дочери. Целью встречи было обсуждение съемок в сиквеле нашумевшей кинокартины, сообщает издание Nube.news. Жан Рено снова сыграет главную роль, а также сам будет режиссировать фильм.

Японская актриса согласилась принять участие в съемках. Сценарист кинокартины – легендарный Люк Бессон. Он же написал сценарий сиквела и выступит в качестве продюссера.

Сюжет разворачивается вокруг повзрослевшей Юми, которая пошла по стопам отца и посвятила себя службе в полиции. Спустя какое-то время девушка дослужилась до должности детектива и, в очередной раз, ведя сложное расследование, была захвачена в плен международной мафией. Преступники выдвинули условие – они вернут живой заложницу, если их босс, находящийся на тот момент под следствием, выйдет на свободу.

Видя, что коллеги бездействуют, Юбер Фьорентини (Жан Рено) решает вмешаться в ситуацию. Он давно отошел от дел, но понимая, в каком тяжелом положении находится его дочь, бросает все и тайно отправляется на ее поиски. Все что известно – это то, что Юми находится в Колумбии.

На данный момент, это пока вся информация о фильме. Несколько лет назад, когда стартовала подготовка над фильмом, прогнозировалось, что зритель увидит его в конце 2020 года, но весь процесс был заморожен из-за сложившейся во всем мире ситуации из-за коронавируса.

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