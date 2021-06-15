Жара в Карелии возьмет 16 июня небольшую передышку

Во многих районах республики ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться в районе +9, +11°С, днем дойдет до +17, +19°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный, ночью по северным районам местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью от +6 до +11°С, днем +13, +18°С, на юге местами поднимется до +22°С.