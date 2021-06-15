Реклама на сайте
Прислать новость
«Что? Я должна выглядеть, как чурка какая-то неумытая?» 18
Сегодня 11:58
Жители Петрозаводска просят Любарского спасти Старую Кукковку от застройщиков 9
Сегодня 10:16
Пока следствие в Петрозаводске ищет виновных в гибели подростков, в том же месте снова купаются (ФОТО, ВИДЕО) 10
Сегодня 06:40

Жара в Карелии возьмет 16 июня небольшую передышку

Новости. Погода
17:00, 15 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Во многих районах республики ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться в районе +9, +11°С, днем дойдет до +17, +19°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный, ночью по северным районам местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью от +6 до +11°С, днем +13, +18°С, на юге местами поднимется до +22°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 16:13
Обществоведение
У озера
В советские времена Онежское озеро в Карелии дарило красоту и гордость за родной край, давало многим работу и достаток, возможности досуга и путешествий.
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
Сегодня 16:00
Уборка Петрозаводска: что дальше? 1
Сегодня 13:59
Нацпроект «Экология»: Новая техника для тушения лесных пожаров появилась в Карелии
Сегодня 10:30
В Петрозаводске появится контейнер для вторсырья, управляемый со смартфона
Сегодня 09:45
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 1
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»