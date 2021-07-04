Жара возвращается: в понедельник в Карелии воздух прогреется до 33 градусов

О погоде на понедельник, 5 июля, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в понедельник на территории Карелии ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, на севере юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит +13, +18°С, местами столбик термометра опустится до +6, +11°С. Днем потеплеет до +23, +28°С, по центральным и северным районам местами до +33°С.

В Петрозаводске также будет малооблачная полгода. Без осадков.

Ночью похолодает до +12, +14°С. Днем воздух прогреется до +23, +25°С.

Атмосферное давление будет мало меняться.