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Жара возвращается: в понедельник в Карелии воздух прогреется до 33 градусов

Новости. Погода
17:00, 04 Июля 2021
фото: Столица на Онего

О погоде на понедельник, 5 июля, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в понедельник на территории Карелии ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, на севере юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит +13, +18°С, местами столбик термометра опустится до +6, +11°С. Днем потеплеет до +23, +28°С, по центральным и северным районам местами до +33°С.

В Петрозаводске также будет малооблачная полгода. Без осадков.

Ночью похолодает до +12, +14°С. Днем воздух прогреется до +23, +25°С.

Атмосферное давление будет мало меняться.

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Комментарии

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врунофф
2021-07-04 18:51:59
Пофиг. Успешные люди пользуются кондиционерами.
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