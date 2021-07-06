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Жаркая малооблачная погода ждет Карелию в среду

Новости. Погода
17:00, 06 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Прогноз на среду, 7 июля, предоставил Гидрометцентр Карелии.

Петрозаводск ждет малооблачная погода, без осадков. Ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +14, +16°С, днем поднимется до +27, +29°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Для районов Карелии в среду также будет характерна малооблачная погода, преимущественно без осадков.

Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет составлять+13, +18°С, днем поднимется до+25, +30°С.

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