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Жаркая погода ожидается во вторник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 08 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 9 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем при грозах –порывистый.

Ночью будет +14, +16 градусов, днем потеплеет до +27.

В Карелии ночью также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, ночью по западным и северным районам – сильные. Возможны грозы.

Ветер юго-западный, южный, по северным районам – северных направлений умеренный, при грозах – порывистый местами до сильного.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +12, +17. Днем местами потеплеет до +30 градусов.

 

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