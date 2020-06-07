Жаркая погода ожидается во вторник в Карелии

О погоде на 9 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди и грозы.



Ветер южный, юго-западный умеренный, днем при грозах –порывистый.

Ночью будет +14, +16 градусов, днем потеплеет до +27.



В Карелии ночью также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, ночью по западным и северным районам – сильные. Возможны грозы.

Ветер юго-западный, южный, по северным районам – северных направлений умеренный, при грозах – порывистый местами до сильного.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +12, +17. Днем местами потеплеет до +30 градусов.