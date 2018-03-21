Ж/д компаниям, которые зарегистрируются в Карелии, снизят налог на прибыль

Правительство Карелии готово снизить налог на прибыль для железнодорожных компаний, входящих в структуру РЖД, с условием, что они зарегистрируются на территории республики.

Соответствующую поправку правительство предлагает внести в закон "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия". Это предложение обсуждалось на заседании комитета по бюджету и налогам парламента республики.

Как пояснил заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков, предлагается снизить действующую ставку в размере 17% до 13,5%. Эта льгота будет распространяться на те компании, которые зарегистрированы после 1 января 2018 года.

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