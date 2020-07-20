Путепровод на выезде из Петрозаводска построят над ж/д переездом для борьбы с "пробками"

Проектная документация для строительства путепровода через железнодорожный переезд на участке автодороги возле поселка Мелиоративный будет готова в начале следующего года - это позволит избавиться от "пробок" на выезде из Петрозаводска.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" сообщил первый заместитель министра транспорта республики Дмитрий Кондрашин.

"Управление автомобильных дорог заказало проектную документацию. Как только будет готова проектная документация, я думаю, мы получим финансирование из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Мосты и путепроводы". Он туда заявлен, он предварительно, по нашим данным, туда входит. Остается дождаться проектной документации… В начале следующего года мы ожидаем, что она уже будет", - сказал Кондрашин. Чем это отличается от прежде объявленных сроков строительства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".