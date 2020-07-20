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Путепровод на выезде из Петрозаводска построят над ж/д переездом для борьбы с "пробками"

Новости. Общество
14:33, 20 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Проектная документация для строительства путепровода через железнодорожный переезд на участке автодороги возле поселка Мелиоративный будет готова в начале следующего года - это позволит избавиться от "пробок" на выезде из Петрозаводска.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" сообщил первый заместитель министра транспорта республики Дмитрий Кондрашин.

"Управление автомобильных дорог заказало проектную документацию. Как только будет готова проектная документация, я думаю, мы получим финансирование из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Мосты и путепроводы". Он туда заявлен, он предварительно, по нашим данным, туда входит. Остается дождаться проектной документации… В начале следующего года мы ожидаем, что она уже будет", - сказал Кондрашин.

Чем это отличается от прежде объявленных сроков строительства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Клим
2020-07-20 16:04:59
Так вроде Парфенчиков собирался строить путепровод на Достоевского или забыл уже про это ?
Generalus87
2020-07-20 15:49:40
Новость из мира фантастики
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