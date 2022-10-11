Ж/д пути от снега в Карелии будут чистить 23 единицы спецтехники

Вывозить снег железнодорожники будут на две специальные площадки в Беломорске и Петрозаводске.

Чистить железнодорожные пути от снега в пределах Петрозаводского региона ОЖД этой зимой будут 23 единицы снегоуборочной техники.



Специальные машины базируются на станциях Петрозаводск, Беломорск, Кемь, Медвежья Гора, Нигозеро, Сегежа, Костомукша, Суоярви, Свирь.



Вывозить снег железнодорожники будут на две специальные площадки в Беломорске и Петрозаводске, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.