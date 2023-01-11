Глава Минздрава Карелии - Валерию Тольскому: «Желаю непоколебимого внутреннего покоя»

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поздравил с днем рождения председателя общественного совета при Минздраве республики Валерия Тольского.

«Сегодня день рождения известного журналиста, политика, общественного деятеля Валерия Анатольевича Тольского», - сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Министр здравоохранения искренне поздравил Валерия Анатольевича с днем рождения и благодарил за большую работу, которую Валерий Тольский проводит в качестве председателя общественного совета при Минздраве Карелии, и внимание совета к вопросам качества и доступности медицинской помощи жителям республики.

«Желаю Вам и Вашим близким всего самого светлого, доброго, настоящего. Пусть все призрачное исчезнет, а останется сердечное отношение и забота родных и близких, жизненный опыт, мудрость и заслуженное уважение. Здоровья Вам, непоколебимого внутреннего покоя и гармонии с миром внешним», - пожелал Михаил Охлопков.