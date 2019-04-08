Желающие отдохнуть за границей карельские пенсионеры имеют право на компенсацию проезда, заявили в Заксобрании

В парламенте Карелии разъяснили, как пенсионеры получают компенсации за поездки за границу.

Об этом заявил сегодня депутат парламента Карелии Алексей Исаев на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Карелии.

Он напомнил, что пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право один раз в два года получать компенсации за проезд к месту отдых и обратно. При этом, по словам Исаева, Пенсионный фонд неверно трактует действующее законодательство и соглашается компенсировать проезд пенсионеров-северян к месту отдыха и обратно только к том случае, если они отдыхают на территории Российской Федерации.

Подробнее о получении выплат пенсионерам, желающим отдыхать за границей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".