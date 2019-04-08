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Новости. Общество
16:24, 08 Апреля 2019
фото: pixabay

Желающие отдохнуть за границей карельские пенсионеры имеют право на компенсацию проезда, заявили в Заксобрании

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В парламенте Карелии разъяснили, как пенсионеры получают компенсации за поездки за границу.

Об этом заявил сегодня депутат парламента Карелии Алексей Исаев на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Карелии.

Он напомнил, что пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право один раз в два года получать компенсации за проезд к месту отдых и обратно. При этом, по словам Исаева, Пенсионный фонд неверно трактует действующее законодательство и соглашается компенсировать проезд пенсионеров-северян к месту отдыха и обратно только к том случае, если они отдыхают на территории Российской Федерации.

Подробнее о получении выплат пенсионерам, желающим отдыхать за границей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-04-08 16:46:11
А самобытные хотят быть за границей с полной оплатой пути. У них там дети живут.
плющь
2019-04-08 16:37:35
И при чём тут отдых за границей . если оплата до границы , как по суду так и без суда . Не понимаю ничего , что написано .
Гость
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