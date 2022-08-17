Желающие поохотиться на лося в Карелии 10 часов вытягивали шарики из барабана для жеребьевки

Минприроды Карелии в преддверии осеннего охотничьего сезона приняло свыше 4 тысяч заявлений на выдачу лицензий для добычи лося, что в 10 превышает размер квоты.

В результате рассмотрения заявлений будет выдано всего 381 разрешение на охоту.

Как сообщили в министерстве, в этом году распределение лицензий впервые проводилось путем жеребьевки. Она проходила 19 августа в 15 районах Карелии и длилась более 10 часов.

В зале, где проводилась эта процедура, присутствовали охотники, представители общественности и депутаты. Во время жеребьевки любой желающий мог вытянуть шарик из барабана. Также в зале велась онлайн-трансляция.

Итоги жеребьевки опубликованы на официальном портале Минприроды Карелии: https://ecology.gov.karelia.ru/about/5467/.