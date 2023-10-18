Желание обуться и поесть заставило петрозаводчанина преступить закон

Днем 17 октября росгвардейцы карельской столицы несколько раз поднимались по тревоге.

Во вторник, 17 октября, наряд Росгвардии Петрозаводска вызвали сотрудники одного из гипермаркетов.



24-летний мужчина взял в торговом зале продукты, мужскую и женскую обувь и попытался пройти мимо кассы.



В этом же гипермаркете мужчины 35 и 38 лет попались на краже батареек.

Далее, в сетевом магазине карельской столицы 31-летний мужчина пронес товар мимо кассы.

Общая сумма ущерба - пять тысяч рублей. Всех нарушителей отвезли в полицию, рассказали в пресс-службе Росгвардии Карелии.