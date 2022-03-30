Желание разбогатеть на патронах привело молодого жителя Карелии на скамью подсудимых

Житель Прионежского района предстанет перед судом за преступления в сфере незаконного оборота боеприпасов к огнестрельному оружию.

Согласно материалам уголовного дела, летом 2021 года 23-летний житель Прионежья при разборе заброшенной хозпостройки обнаружил коробку с 16 патронами к пистолету, которые забрал и спрятал в своем доме. Спустя несколько месяцев мужчина решил продать боеприпасы через популярный интернет-сервис объявлений, где разместил соответствующую информацию, заинтересовавшую сотрудников полиции.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий боеприпасы были изъяты. Экспертиза подтвердила их пригодность для стрельбы. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. В ходе следствия обвиняемый признал вину и способствовал расследованию.

Прокурор согласился с указанной квалификацией деяний обвиняемого и передал уголовное дело для рассмотрения в Прионежский районный суд.