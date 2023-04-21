Желание увидеть подругу в другом городе толкнула жителя Петрозаводска на два преступления

Мужчина оригинально решил проблему транспортной доступности Медвежьегорска, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступили заявления об угоне от двух петрозаводчан. Утром они не обнаружили свои автомобили, которые оставляли во дворах.

В первом случае автомобиль нашелся неподалеку — неизвестный не смог разблокировать рулевое колесо.

Вторая жен машина нашлась в Медвежьегорске. Полицейские установили подозреваемого — 30-летнего петрозаводчанина, который, по его словам, решил навестить подругу и поэтому угнал машину. Добравшись до Медвежьегорска, он просто бросил автомобиль в городе.

Подозреваемый признал вину, возбуждены и расследуются уголовные дела об угонах.