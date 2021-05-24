Железнодорожники в Петрозаводске высадили аллею именных деревьев

Аллею династий железнодорожников в Петрозаводске благоустроили и озеленили, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Работники структурных предприятий Петрозаводского железнодорожного узла провели благоустройство территории и посадили новые деревья на Аллее династий железнодорожников в Петрозаводске.





Железнодорожники убрали территорию от мусора, скосили траву, разровняли дорожки отсевом, укрепили именные таблички, начали установку ограждения аллеи, а также проверили состояние более 50 высаженных ранее деревьев и посадили новые. Каждое дерево именное и относится к династии железнодорожников Карелии, стаж некоторых из них насчитывает более 450 лет.

Аллея была открыта в 2018 году, основные цели ее создания — повышение статуса ветеранов железнодорожного транспорта, популяризация железнодорожных профессий, и в будущем, Аллея династий станет любимым местом встреч нескольких поколений карельских железнодорожников.





Мероприятие было проведено с целью развития экологической культуры и социально-ответственного подхода к природе среди сотрудников компании и в поддержку инициативы Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского по организации экологических мероприятий под символикой «Зеленая Весна — 2021». В пресс-службе Октябрьской железной дороги напомнили, что 2021 год в ОАО «РЖД» объявлен Годом экологии.