Железнодорожники зафиксировали рост по перевозкам грузов в Петрозаводске

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Рост погрузки в Петрозаводском регионе Октябрьской железной дороги за 5 месяцев 2019 года составил 2,3%.
Погрузка на территории Петрозаводского региона за 5 месяцев 2019 года составила 10 млн 578 тыс. тонн грузов, что на 2,3% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".
Основной прирост к уровню прошлого года наблюдается по перевозке следующих грузов:
- лесные грузы – погружено за 5 месяцев 272,1 тыс. тонн (+2,3%);
- строительные грузы – 5 млн 116 тыс. тонн (+2,1%);
- грузы в контейнерах – 418,8 тыс. тонн (+17,6%);
- руда железная – 4 млн 718 тыс. тонн (+1,8%), сообщили в пресс-службе компании.
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