Железнодорожники зафиксировали рост по перевозкам грузов в Петрозаводске

Рост погрузки в Петрозаводском регионе Октябрьской железной дороги за 5 месяцев 2019 года составил 2,3%.

Погрузка на территории Петрозаводского региона за 5 месяцев 2019 года составила 10 млн 578 тыс. тонн грузов, что на 2,3% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Основной прирост к уровню прошлого года наблюдается по перевозке следующих грузов:

- лесные грузы – погружено за 5 месяцев 272,1 тыс. тонн (+2,3%);

- строительные грузы – 5 млн 116 тыс. тонн (+2,1%);

- грузы в контейнерах – 418,8 тыс. тонн (+17,6%);

- руда железная – 4 млн 718 тыс. тонн (+1,8%), сообщили в пресс-службе компании.