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Новости. Экономика
09:57, 06 Июня 2019
фото: pixabay.com / rebcenter-moscow

Железнодорожники зафиксировали рост по перевозкам грузов в Петрозаводске

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Рост погрузки в Петрозаводском регионе Октябрьской железной дороги за 5 месяцев 2019 года составил 2,3%.

Погрузка на территории Петрозаводского региона за 5 месяцев 2019 года составила 10 млн 578 тыс. тонн грузов, что на 2,3% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Основной прирост к уровню прошлого года наблюдается по перевозке следующих грузов:

- лесные грузы – погружено за 5 месяцев 272,1 тыс. тонн (+2,3%);

- строительные грузы – 5 млн 116 тыс. тонн (+2,1%);

- грузы в контейнерах – 418,8 тыс. тонн (+17,6%);

- руда железная – 4 млн 718 тыс. тонн (+1,8%), сообщили в пресс-службе компании.

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Комментарии

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Сеня
2019-06-06 10:29:00
РЖД одно вещает , а бизнес Карелии другое . Им про тарифы завышенные , и отсутствия вагонов , а они про грузооборот . Вот и поговорили . Хм .
Мизантроп
2019-06-06 10:13:57
Грузы в контейнерах – 418,8 тыс. тонн (+17,6%).
Карелы с вещами на выход потянулись.
кир
2019-06-06 10:18:58
Мизантроп, раньше на Голиковке по пять грузовых составов ждали своей очереди на отправку. Теперь - пусто.
Мизантроп
2019-06-06 10:27:59
кир, Раньше и трава была зеленей и вставляла сильней. Ты все просрал.

Мизантроп
2019-06-06 11:04:37
кир, Здоровья и хорошего настроения! Держись там.
кир
2019-06-06 10:46:27
Мизантроп, да пошел ты.
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