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Железнодорожную станцию Беломорска отремонтируют

Новости. Общество
14:36, 25 Августа 2020
фото: © railwayz.info
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Одобренной экспертами проектной документацией предусмотрен первый этап реконструкции станции Беломорск Октябрьской железной дороги, сообщили в ФАУ "Главгосэкспертиза России".

На станции осуществляются грузовые операции и операции по пропуску и скрещению поездов. 

Первый этап реконструкции ж/д станции "Беломорск" включает в себя технические решения по увеличению полезной длины приемо-отправочных путей транзитного парка станции до величины не менее 1050 м, чтобы обеспечить пропуск перспективного поездопотока в адрес действующих и вновь строящихся портов, расположенных в северной части Кольского полуострова. Также будет увеличена полезная длина одного из приемо-отправочных путей транзитного парка станции для возможности приема, отправления или пропуска транзитных поездов длиной 100 условных вагонов, реконструированы устройства сигнализации, централизации и автоблокировки на станции и прилегающих перегонах. Кроме того, здесь переустроят контактную сеть, сети электроснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения, построят пункт обогрева монтеров пути вместо сносимого при реконструкции путей.

Ранее Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на удлинение приемо-отправочных путей станции Чупа в Лоухском муниципальном районе Республики Карелии. Работы проводятся в рамках того же инвестиционного проекта по развитию направления Мурманск – Петрозаводск.

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