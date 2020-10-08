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Ж/д вокзал Петрозаводска продезинфицировали в третий раз

Новости. Общество
16:30, 09 Октября 2020
фото: © пресс-служба ОЖД
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Проведена третья с начала пандемии комплексная обработка железнодорожного вокзала Петрозаводска и прилегающих территории, сообщает пресс-служба ОЖД.

Сотрудники РЖД и МЧС вновь обработали специальными дезинфицирующими средствами, которые безопасны для людей и животных, помещения основного здания, билетно-багажного центра, территорию вокруг вокзала. Продезинфицированы сиденья, поручни, подоконники, двери, камеры хранения.

Кроме того, на вокзале проводится ежедневная противоэпидемическая работа: проводится усиленная уборка помещений, которые постоянно проветривают.

Также пассажиров информируют о мерах по профилактике коронавирусной инфекции. В здании вокзала нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Напомним, в апреле железнодорожный вокзал Петрозаводска продезинфицировали с помощью "Иглы".

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