Железнодорожный вокзал в Медгоре отреставрируют ко Дню Республики Карелия

В рамках подготовки к празднованию Дня Республики Карелия, которое состоится 24 августа в Медвежьегорске, железнодорожники начали реконструкцию вокзала станции Медвежья Гора, сообщили в карельском правительстве.

На здании уже полностью заменена кровля, установлены снегозадержатели, смонтирована водосточная система, восстановлены кровельные свесы, заменен утеплитель перекрытия. Внутри здания ведется обустройство санитарных комнат, в том числе для маломобильных граждан. Весной планируется начало работ по благоустройству привокзальной площади с заменой асфальтового покрытия, вдоль здания железнодорожного вокзала со стороны города появится тротуарная дорожка, строители проведут косметический ремонт фасада здания.

Построенное в 1916 году архитектором и гражданским инженером из Санкт-Петербурга Руфином Михайловичем Габе, здание вокзала является памятником архитектуры регионального значения. Все проводимые работы согласованы с Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.