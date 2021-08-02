Железнодорожный вокзал в Петрозаводске продезинфицировали в пятый раз

С начала года петрозаводский ж/д вокзал прошел полную дезинфекцию 5 раз, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Совместно с МЧС Карелии на вокзале проведена пятая комплексная дезинфекционная обработка. Помещения основного здания вокзала, билетно-багажного центра, территория вокзала со стороны города, северная лестница в ночь на 30 июля обработали безопасными высокоэффективными дезинфицирующими средствами. Площадь уборки против коронавируса составила более 2 тыс. кв.м.

Кроме того, в помещениях основного здания вокзала и билетно-багажного центра проводится ежедневная, многократная уборка и дезинфекция всех поверхностей, регулярное проветривание, нанесена специальная разметка и навигация для соблюдения пассажирами социальной дистанции.

Ранее сообщалось, бизнес-зал с детским уголком и душевой открыли на железнодорожном вокзале в Петрозаводске.