«Железный человек» Тимур Зорняков: Огромное спасибо моей супруге за терпение

В большом интервью спортсмен и политик Тимур Зорняков рассказал, как относится к его экстремальным увлечениям семья, как ждут его с соревнований, как ждали с войны.

На этот раз гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.

Тимур Зорняков — ветеран двух чеченских кампаний, спецназовец, директор республиканского Центра спортивной подготовки и депутат Петросовета, стал известен в 2015 году, когда первым в Карелии завоевал титул «Железного человека» на чемпионате Европы по триатлону. Тимур Зорняков — тот, кто никогда не останавливается и всегда доходит до финиша. Война, дружба, любовь и преодоление собственных слабостей — все, из чего сделан «Железный человек».

Поинтересовались, как ко всем этим экстремальным увлечениям относится семья?

«Философски. Я ни разу не слышал «нет». Особенно благодарен семье за 2015 год, когда я по шесть часов в день готовился к «железной дистанции», и мне просто сказали, что если ты этого очень хочешь, то полгода мы потерпим, поживем без тебя. Конечно, домашние волнуются. Потом сын с гордостью сообщает друзьям, что отец сделал то-то и то-то, они не верят или удивляются, что это возможно. Это тоже пример для ребёнка, но при этом я нисколько не настаиваю, чтобы он со мной куда-то вместе шёл. Я не из тех, кто пытается реализовать свои амбиции на детях. О командировке в Чечню вообще не говорю, потому что это были времена без мобильных телефонов, и о том, что мы живы, можно было узнать только по редкому телефонному звонку на АТС. Поэтому огромное спасибо моей супруге за терпение…» - ответил Тимур.

Какие есть слабости у «железного человека», какое звание еще хочет получить, что преодолеть, где себя испытать, что думает о спортивной инфраструктуре нашего города и немного о друге-мэре Владимире Любарском – об этом и многом другом читайте в большом интервью «Такой не железный «Железный человек».