Жена футболиста Мамаева обвинила Викторию Боню в интимной связи с мужем

В своем Instagram Алана Мамаева заявила, что Виктория защищает Мамаева потому, что была его любовницей.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин почти два месяца находятся в СИЗО за то,что избили троих человек. Сейчас срок их задержания продлен до 8 февраля.

Сразу после скандала Алана заявила, что всегда будет защищать мужа, что бы тот ни натворил. Недавно девушка узнала, что муж изменяет ей и хочет уйти к другой. Сидя в СИЗО, он переписывается с девушкой из Вильнюса.

Одной из самых активных защитниц футболистов оказалась Виктория Боня.

"Я считаю, что ребятам устроили народную казнь. Два месяца в заключении – это более чем достаточно,чтобы осознать свои ошибки", – заявила телеведущая в Instagram.

Оказалось, что Алана Мамаева не одобряет поведение Бони. В своем Instagram она заявила, что Виктория защищает Мамаева потому, что была его любовницей.