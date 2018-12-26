Жена футболиста Мамаева разделась в ванной

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Алана Мамаева устроила откровенную фотосессию в ванной.
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, поделилась в Instagram откровенными снимками. Девушка позирует в ванной в черном нижнем белье.
Мамаева арестовали за драки. Алана ждет возвращения мужа из СИЗО, несмотря на его измены. Девушка подготовила для футболиста список правил, которые он должен соблюдать, чтобы сохранить семью. Так, например, Павел будет обязан поменять номер телефона и сим-карту, а также каждый месяц проходить тест на полиграфе, пишет Cosmopolitan.
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