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Новости. Общество
19:40, 02 Марта 2019
фото: Тараканов Вадим / ТАСС

Жена Петросяна заявила права на книгу "Оккультизм и сексуальность"

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В суде продолжается процесс по разделу имущества известных юмористов.

В Хамовническом суде Москвы прошло очередное заседание о разделе имущества известных юмористов. Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал Пятому каналу, что Елена Степаненко делает все, чтобы растянуть процесс.

По словам юриста, на последнем заседании бывшая супруга его клиента представила иск, состоящий всего из "двух листов", на которых было написано:

"Хочу себе оставить все культурные ценности. Все картины, иконы, статуэтки и так далее".

Уточненного списка до сих пор нет, но Елена Григорьевна заметила, что точно хотела бы отставить себе книгу "Оккультизм и сексуальность".

Явившись сегодня в суд, представители Степаненко заявили, что у них есть ходатайство об отложении заседания, но отказались предоставлять его второй стороне.

"Мне сказали, что предоставят его тогда, когда посчитают нужным", — сообщил Жорин.

Заседание перенесено на 22 марта из-за необходимости проведения дополнительных оценочных мероприятий.

Евгений Петросян более не намерен оплачивать квартиру, в которой живет его бывшая жена. Жилплощадь там немаленькая, поэтому и коммунальные счета соответствующие — около 300 тысяч рублей, по словам Жорина.

В интервью сайту KP.RU адвокат добавил, что Степаненко было предложено оплачивать коммунальные услуги самостоятельно, однако был получен отказ.

"После этого Евгений Ваганович принял решение сдать эту квартиру в аренду для того, чтобы жильцы смогли окупать не только ту коммуналку, которая там есть, но и чтобы хватало на жизнь самой Степаненко. И он готов сдать эту квартиру с народной артисткой, живущей там, в ближайшее время", — пояснил Жорин.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Евгений Петросян подозревает бывшую жену в завышении оценочной стоимости совместно нажитого имущества и культурных ценностей.

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