Жена покинувшего Карелию бизнесмена Попова начала преподавать йогу

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Анастасия Кравчук, супруга известного в республике предпринимателя и политика Василия Попова, проводит в Петрозаводске курс йоги.
Анастасия Кравчук будет преподавать "Классический класс Шивананды йоги". Как указано в анонсирующем посте в соцсети, Кравчук является сертифицированным преподавателем.
"Шивананда-йога – методика преподавания хатха-йоги, разработанная духовным учителем и врачом Свами Шиванандой. Шивананда-йога базируется на 5 принципах: правильные упражнения, правильное дыхание, правильное расслабление, правильное питание, позитивное мышление и медитация", - сообщается в описании курса, который ведет супруга Василия Попова.
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