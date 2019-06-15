Жена покинувшего Карелию бизнесмена Попова начала преподавать йогу

Анастасия Кравчук, супруга известного в республике предпринимателя и политика Василия Попова, проводит в Петрозаводске курс йоги.

Анастасия Кравчук будет преподавать "Классический класс Шивананды йоги". Как указано в анонсирующем посте в соцсети, Кравчук является сертифицированным преподавателем.

"Шивананда-йога – методика преподавания хатха-йоги, разработанная духовным учителем и врачом Свами Шиванандой. Шивананда-йога базируется на 5 принципах: правильные упражнения, правильное дыхание, правильное расслабление, правильное питание, позитивное мышление и медитация", - сообщается в описании курса, который ведет супруга Василия Попова.