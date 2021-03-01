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Женщина гуляла по пляжу и нашла рвоту кашалота на 19 миллионов рублей

Новости. Общество
19:40, 02 Марта 2021
фото: ViralPress
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Жительница таиландской провинции Накхонситхаммарат нашла на пляже амбру (загустевшую рвоту кашалота), стоящую более 19 миллионов рублей.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

49-летняя Сирипорн Ниомрин (Siriporn Niamrin) заметила выброшенную волнами массу, когда гуляла по берегу моря после ливня. Объект пах рыбой, поэтому женщина решила отнести его домой в надежде, что на нем удастся заработать.

Соседи подсказали Ниомрин, что ей могла попасться амбра — ценное вещество, используемое в парфюмерной промышленности. Чтобы убедиться в этом, они поднесли находку к огню. Она начала плавиться и снова затвердела при охлаждении. Именно таким свойством отличается амбра.

Находка весит около семи килограммов и имеет размер 30,5 на 61 сантиметр. Ниомрин обратилась к местным властям с просьбой подтвердить подлинность амбры. "Мне повезло найти такой большой кусок, — говорит женщина. — Надеюсь, она принесет мне деньги".

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют "рвота кашалота" или "плавучее золото". Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Стоимость амбры на международном рынке достигает 40 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) за килограмм.

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