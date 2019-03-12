В Петрозаводске женщина кардинально поменяла жизнь на деньги бывшего сожителя

Петрозаводчанка украла у сожителя деньги и нашла себе нового спутника, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 43-летний горожанин с заявлением о краже 25 тысяч рублей.

Заявитель пояснил, что попросил свою приятельницу, с которой жил в течение последнего месяца, купить алкоголь и продукты. Дал ей свою банковскую карту и сообщил пин-код. Из магазина женщина так и не вернулась, а вскоре мужчине пришло смс о снятии наличных. Он попытался связаться с подругой, однако ее телефон остался у него в квартире.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой, 48-летней петрозаводчанки. Она созналась в содеянном и пояснила, что потратила все похищенные деньги на спиртное и развлечения.

За личными вещами к бывшему сожителю она решила не возвращаться, а сама переехала к другому мужчине.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.