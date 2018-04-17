Женщина на Mitsubishi перевернулась под Петрозаводском

На Пряжинском шоссе перевернулась иномарка, водитель получила травмы, сообщает УГИБДД по Карелии.

В понедельник на перекрёстке Пряжинского шоссе и улицы Транспортной 62-летняя женщина за рулем Mitsubishi Lancer, съехав с проезжей части на обочину, допустила опрокидывание автомобиля.

Водитель получила травмы, назначено амбулаторное лечение.