Женщина на дороге в Карелии отвлеклась от управления и устроила ДТП с пострадавшими

В Прионежском районе женщина отвлеклась от управления и наехала на стоявший автомобиль, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 11 июня, в 13.40 в Прионежском районе, на 434 км автодороги "Кола", 36-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, отвлеклась от управления, не смогла своевременно остановить свое транспортное средство и совершила наезд на стоявший автомобиль Renault Duster.

В результате ДТП травмы получила 40-летняя пассажирка автомобиля Renault, оказана медицинская помощь.