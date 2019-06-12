11:19, 12 Июня 2019
Женщина на дороге в Карелии отвлеклась от управления и устроила ДТП с пострадавшими
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В Прионежском районе женщина отвлеклась от управления и наехала на стоявший автомобиль, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший вторник, 11 июня, в 13.40 в Прионежском районе, на 434 км автодороги "Кола", 36-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, отвлеклась от управления, не смогла своевременно остановить свое транспортное средство и совершила наезд на стоявший автомобиль Renault Duster.
В результате ДТП травмы получила 40-летняя пассажирка автомобиля Renault, оказана медицинская помощь.
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