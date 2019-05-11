Женщина на иномарке сбила 91-летнего пенсионера в Петрозаводске

Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на Октябрьском проспекте, сообщили в ГИБДД Карелии.

ДТП произошло 10 мая в 14.00 на Октябрьском пр., 14. Водитель-женщина, управляя автомобилем Citroen , совершила наезд на пешехода, 91-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход травмирован, пострадавшему оказана медицинская помощь.