Женщина на внедорожнике перевернулась в кювет на трассе в Карелии – есть пострадавшие

В Медвежьегорском районе с места ДТП госпитализировали 54-летнюю женщину, сообщили в ГИБДД Карелии.
Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло 5 ноября в 19.00 в Медвежьегорском районе, на 562 км автодороги "Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога А-119 "Кола".
По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi L200, 38-летняя женщина, допустила съезд автомобиля кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП женщине- водителю назначено амбулаторное лечение, её 54-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.
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