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Женщина намазалась увлажняющим кремом, загорелась и умерла

Новости. Общество
23:30, 04 Августа 2020
фото: © shutterstock.com/Volodymyr Baleha
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Жительница Лондона загорелась и умерла из-за воспламеняющегося крема для тела.

83-летняя Ивонна Вебб намазалась смягчающим кремом от сухости и раздражения кожи. Затем она попыталась зажечь свечу и случайно подожгла себя. Соседи потушили возгорание и отвезли Вебб в больницу, где она умерла, пишет "Лента.ру" со ссылкой на новостной портал Standard.

Сын покойной, Бен, рассказал о смерти матери, чтобы предупредить окружающих об опасности увлажняющих кремов. Пожарно-спасательная служба Лондона подтвердила, что подобные косметические средства содержат парафин, нефть и натуральные масла — компоненты, которые легко воспламеняются. Представители ведомства уточнили, что за последние три года 16 жителей Лондона умерли при пожаре, вызванном возгоранием крема.

Сотрудник пожарной службы Пол Дженнингс подчеркнул, что при использовании увлажняющего крема стоит избегать огня. Особенно это касается пожилых людей, которые могут уснуть при зажженной сигарете или свече и устроить пожар.

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