Женщина ночью в Петрозаводске вышла погулять и упала в колодец

ЧП произошло на улице Береговая в час ночи, сообщили в МЧС Карелии.

Как сообщили в «Столице на Онего» в ведомстве, 4 марта в 1.22 на пульт спасательной службы поступил звонок с просьбой о помощи.

На улице Береговая, недалеко от дома № 2 женщина с собакой вышла погулять и провалилась в колодец.

Выехавшие на место происшествия спасатели достали петрозаводчанку из колодца.

О травмах женщины МЧС не сообщает.