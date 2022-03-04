Женщина ночью в Петрозаводске вышла погулять и упала в колодец

ЧП произошло на улице Береговая в час ночи, сообщили в МЧС Карелии.
Как сообщили в «Столице на Онего» в ведомстве, 4 марта в 1.22 на пульт спасательной службы поступил звонок с просьбой о помощи.
На улице Береговая, недалеко от дома № 2 женщина с собакой вышла погулять и провалилась в колодец.
Выехавшие на место происшествия спасатели достали петрозаводчанку из колодца.
О травмах женщины МЧС не сообщает.
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