Женщина-пассажир в Петрозаводске упала в троллейбусе после резкого торможения

Госавтоинспекция Петрозаводска рассказала о ДТП с участием общественного транспорта.

По данным ведомства, с января 2018 года в Петрозаводске зарегистрировано три ДТП с участием автобусов, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Одна авария зарегистрирована с участием троллейбуса.

"Так, 7 марта в 10.18 в районе дома № 52 по Первомайскому проспекту водитель троллейбуса при резком торможении допустил падение пассажира в салоне. В результате пассажир 1979 года рождения получила травмы, назначено амбулаторное лечение", - отметили в пресс-службе ГИБДД.