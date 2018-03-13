Женщина-пассажир в Петрозаводске упала в троллейбусе после резкого торможения

По теме
Загрузка...
Госавтоинспекция Петрозаводска рассказала о ДТП с участием общественного транспорта.
По данным ведомства, с января 2018 года в Петрозаводске зарегистрировано три ДТП с участием автобусов, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Одна авария зарегистрирована с участием троллейбуса.
"Так, 7 марта в 10.18 в районе дома № 52 по Первомайскому проспекту водитель троллейбуса при резком торможении допустил падение пассажира в салоне. В результате пассажир 1979 года рождения получила травмы, назначено амбулаторное лечение", - отметили в пресс-службе ГИБДД.
По теме
Выбор читателей
07.03.2018, 18:00
09.03.2018, 08:35
11.03.2018, 12:45
11.03.2018, 10:41
10.03.2018, 17:49
Аналитика
Сегодня 12:06
Капитал
Ответственный бизнес – для культуры, искусства и социальной сферы Северо-Запада.
05.03.2018 16:39
01.03.2018 15:55
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
07.03.2018 16:46
Комментарии