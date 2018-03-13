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Новости. Происшествия
13:01, 13 Марта 2018

Женщина-пассажир в Петрозаводске упала в троллейбусе после резкого торможения

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Госавтоинспекция Петрозаводска рассказала о ДТП с участием общественного транспорта.

По данным ведомства, с января 2018 года в Петрозаводске  зарегистрировано три ДТП с участием автобусов, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Одна авария зарегистрирована с участием троллейбуса.

"Так, 7 марта в 10.18 в районе дома № 52 по Первомайскому проспекту водитель троллейбуса при резком торможении допустил падение пассажира в салоне. В результате пассажир 1979 года рождения получила травмы, назначено амбулаторное лечение", - отметили в пресс-службе ГИБДД.

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Комментарии

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Серж
2018-03-13 13:31:56
В маршрутках возят как дрова,нет ,ещё хуже....
Вчера чуть с кресла не слетел на повороте....хотел деньги за проезд подготовить, зря платим 25 рублей за такой "сервис"...
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