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Женщина перенесла клиническую смерть и рассказала о загробной жизни

Новости. Общество
23:30, 04 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина перенесла клиническую смерть после автокатастрофы и рассказала о своих видениях загробной жизни.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Express.

Женщина по имени Элен (Elaine) попала в серьезное ДТП. В результате она перенесла временную остановку сердца. О своих видениях женщина написала в Фонд исследования посмертного опыта.

Элен утверждает, что прежде, чем она вернулась к жизни, она ощутила себя единым атомом в абсолютной пустоте. "Когда я умерла, меня окружала чернота. Я ничего не видела и не слышала. У меня не было знания ни о смерти, ни даже о существовании в целом", — рассказала она.

Женщина отметила, что это было похоже на сон, но с полным осознанием себя. "Я чувствовала себя частью всего этого, как будто я вся была единым атомом, и была связана с атомами вокруг меня. Я не чувствовала ничего, кроме спокойствия", — заявила Элен.

Вряд ли существование загробной жизни когда-либо будет доказано или опровергнуто, но ученые считают, что вера в него может идти на пользу людям. "Идея о возможности бессмертия может оказать положительный эффект на здоровье", — считает лектор по религиоведению в Открытом университете Сюзанна Ньюкомб (Suzanne Newcomb).

Она пояснила, что надежда может помочь телу бороться с заболеваниями и повышает шанс на спонтанную ремиссию.

Ученые считают, что подобные яркие видения вызваны активностью мозга, когда человек оказывается близок к смерти.

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