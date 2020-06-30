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Женщина, пережившая извержение вулкана, рассказала о плавящихся на глазах руках

Новости. Общество
23:30, 30 Июня 2020
фото: © Chris Firkin / Courtesy of Chris Firkin / AFP
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Австралийка, пережившая извержение вулкана на острове Уайт в Новой Зеландии 9 декабря 2019 года, рассказала, как ее руки буквально плавились на глазах из-за ожогов.

По словам 23-летней девушки, она отправилась на экскурсию к вулканам с сестрой и отцом, которые погибли в результате извержения. После несчастного случая ей пришлось восстанавливаться полгода, поскольку она получила сильные ожоги на 70 процентах кожи, а 29 июня девушке сообщили, что ей придется ампутировать пальцы, пишет Lenta.ru. со ссылкой на Daily Mail.

"Я не была сильно расстроена. Я просто благодарна, что у меня вообще остались руки, ведь я сама видела, что с ними происходило. Мои ногти буквально отрывались от пальцев, кожа слезала клочьями, а пепел смешался с кровью, и все тело превратилось в красно-черное месиво", – вспоминает туристка.

Австралийка также рассказала, что каждый месяц 9-го числа она по-прежнему испытывает сильную панику из-за воспоминаний о произошедшем. Несмотря на то что извержение случилось больше шести месяцев назад, туристка чувствует, как будто "это было только вчера".

Извержение вулкана на острове Уайт, в результате которого скончались 19 человек, произошло 9 декабря 2019 года. Семьи погибших подали в суд на туристические компании, которые проводили экскурсии для путешественников в этот день, и обвинили их в халатности. Как стало известно позже, за шесть дней до происшествия вулканологи предупреждали население об опасности посещения острова.

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