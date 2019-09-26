Женщина подхватила на маникюре инфекцию, пожирающую плоть

По словам доктора, если бы женщина не обратилась к врачу немедленно, она могла бы потерять руку.

"Когда я была в маникюрном салоне, то почувствовала, как мастер уколол большой палец правой руки. Стало больно, но потом я снова уставилась в свой телефон", – сказала амриканка.



Фото © Facebook / Jayne Sharp

В тот же день порезанный палец начал болезненно пульсировать. Женщине стало плохо, ее рука распухла, пишет Life.



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Врач поставил диагноз, стоило ему лишь осмотреть руку. Оказалось, что клиентка маникюрного салона подхватила некротический фасциит – это редкая бактериальная инфекция, которая питается плотью. Также доктор отметил, что, если бы женщина не обратилась к врачу немедленно, она могла бы потерять руку.



Фото © newschannel5.com

Чтобы спасти руку от инфекции, была проведена целая серия операций. Ей удалили части руки, включая кусок большого пальца.