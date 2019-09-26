Женщина подхватила на маникюре инфекцию, пожирающую плоть

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По словам доктора, если бы женщина не обратилась к врачу немедленно, она могла бы потерять руку.
"Когда я была в маникюрном салоне, то почувствовала, как мастер уколол большой палец правой руки. Стало больно, но потом я снова уставилась в свой телефон", – сказала амриканка.
В тот же день порезанный палец начал болезненно пульсировать. Женщине стало плохо, ее рука распухла, пишет Life.
Врач поставил диагноз, стоило ему лишь осмотреть руку. Оказалось, что клиентка маникюрного салона подхватила некротический фасциит – это редкая бактериальная инфекция, которая питается плотью. Также доктор отметил, что, если бы женщина не обратилась к врачу немедленно, она могла бы потерять руку.
Чтобы спасти руку от инфекции, была проведена целая серия операций. Ей удалили части руки, включая кусок большого пальца.
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