Женщина пострадала в ДТП в центре Петрозаводска

Авария произошла 9 марта на пр. Ленина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 20.15 в районе дома № 1 по пр. Ленина водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Opel.



ГИБДД Петрозаводска

В результате ДТП пассажир автомобиля Opel, 1960 года рождения, получила травмы.