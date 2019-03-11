Женщина пострадала в ДТП в центре Петрозаводска

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Авария произошла 9 марта на пр. Ленина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В 20.15 в районе дома № 1 по пр. Ленина водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Opel.
В результате ДТП пассажир автомобиля Opel, 1960 года рождения, получила травмы.
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