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Новости. Происшествия
16:02, 11 Марта 2019
фото: ГИБДД Петрозаводска

Женщина пострадала в ДТП в центре Петрозаводска

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Авария произошла 9 марта на пр. Ленина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 20.15 в районе дома № 1 по пр. Ленина водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Opel.


ГИБДД Петрозаводска

В результате ДТП пассажир автомобиля Opel, 1960 года рождения, получила травмы.

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