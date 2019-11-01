Женщина пострадала в ДТП в Карелии

В пятницу, 1 октября, автомобиль съехал на автодороге Кочкома-Госграница, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 9.00 водитель Nissan Note, 36-летняя женщина, съехала в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.



В результате происшествия женщина пострадала. Ее доставили в Костомукшскую ЦРБ.