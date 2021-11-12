Женщина пожаловалась на громко занимающихся любовью соседей и получила совет

«Ничего невозможно сделать, чтобы этот кошмар прекратился. Помогите!», - написала женщина в соцсети.

Жительница Москвы пожаловалась на молодых квартиросъемщиков, проживающих по соседству. По словам россиянки, они слишком громко занимаются любовью и не дают спать ни ей, ни ее родным уже несколько месяцев. Пост москвички в Facebook-сообществе «Хорошево-Мневники, Щукино и Хорошевский. Соседи» получил большое количество откликов, сообщает «Мослента».

«Кто сталкивался с проблемой соседей, которые снимают квартиру и нарушают общественный порядок? Куда обратиться? С июля месяца пытаюсь достучаться до двух молодых ребят приблизительно 25 лет, которые, приехав из Санкт-Петербурга, сняли квартиру подо мной», — поделилась женщина. В ответ на свои просьбы о тишине россиянка, по ее словам, столкнулась с наглостью, невоспитанностью и уверенностью соседей во вседозволенности. Она сожалеет, что раньше не вызывала полицию.

«Ни больная мама (она умерла 3 ноября), ни внук пяти лет, который просыпается посреди ночи от криков (во время полового акта, в любое время ночи) девиц, которых они приводят, ни просьбы, ни приезд полиции… Ничего невозможно сделать, чтобы этот кошмар прекратился. Помогите!» — заключила автор поста.

Многие пользователи посоветовали женщине пожаловаться на шумных жильцов владельцу квартиры. «Если она съемная, нужно выходить на собственника и решать вопрос с ним», «Найти хозяина квартиры — это самый простой способ решения в данном случае!» — написали они.

Некоторые поделились похожими случаями из личного опыта. «Было то же самое. Почти каждый день гулянки, песни... Никакие разговоры не помогали, ходили к ним иногда по три раза за ночь. Потом я вышла на собственника квартиры. Не знаю, что она им сказала, но все прекратилось», «Я с ноги выносил дверь таким соседям (очень уж достали), покричали друг на друга, потом обменялись телефонами, теперь можно написать в WhatsApp, и все станет тихо», «У меня был похожий случай. Каждый день вызывала полицию. Потом письменное заявление в ОВД — и через пару недель настала тишина. Выселили», — рассказали россияне.