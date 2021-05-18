Женщина пришла в сознание за мгновение до кремации и заплакала

В Индии «умершая» от коронавируса женщина неожиданно очнулась прямо во время собственной кремации.

Как пишет «Лента.Ру», инцидент произошел в Индии с 76-летней женщиной. Пожилая индианка, у которой подтвердился COVID-19, находилась на домашнем лечении. 10 мая ее состояние ухудшилось, и родные доставили индианку в больницу, где она потеряла сознание. Решив, что пациентка умерла, родственники отвезли ее домой и начали подготовку к традиционному обряду кремации.

Однако перед началом церемонии женщина открыла глаза и заплакала. Ее сразу же вернули в медицинское учреждение, где в настоящее время она проходит лечение.