Женщина продала за бесценок диван, а потом узнала, что он стоит полтора миллиона рублей

Жительница американского города Карпентерсвилл, штат Иллинойс, обнаружила, что по незнанию продала редкий диван в 40 раз дешевле, чем могла бы.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mirror.

Джулс Шрайнер (Jules Schreiner) рассказала в Tiktok, что решила продать диван, который достался ей бесплатно. Для этого она дала объявление в Facebook и указала цену — 500 долларов (около 37 тысяч рублей). К ее удивлению, всего через несколько секунд диван купили.

Позднее Шрайнер обнаружила пост в Instagram, который оставил новый владелец дивана. Он хвастался покупкой и упоминал, что это работа Владимира Кагана (Vladimir Kagan) — легендарного мебельного дизайнера середины XX века, которого называли «королем диванов». Даже подержанные диваны такой марки продаются по 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).