Реклама на сайте
Прислать новость
В Карелии от коронавируса умерла 26-летняя женщина 4
Сегодня 09:30
Ливни, грозы и штормовой ветер надвигаются на Карелию 3
Сегодня 10:28
Рашид Нургалиев откроет в Карелии новый павильон «Бесовы следки» 2
Сегодня 11:54
День города в Петрозаводске в этом году не отменят 10
Сегодня 07:15

Женщина продала за бесценок диван, а потом узнала, что он стоит полтора миллиона рублей

Новости. Общество
21:30, 20 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Жительница американского города Карпентерсвилл, штат Иллинойс, обнаружила, что по незнанию продала редкий диван в 40 раз дешевле, чем могла бы.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mirror.

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
18.05.2021 21:45

Джулс Шрайнер (Jules Schreiner) рассказала в Tiktok, что решила продать диван, который достался ей бесплатно. Для этого она дала объявление в Facebook и указала цену — 500 долларов (около 37 тысяч рублей). К ее удивлению, всего через несколько секунд диван купили.

Позднее Шрайнер обнаружила пост в Instagram, который оставил новый владелец дивана. Он хвастался покупкой и упоминал, что это работа Владимира Кагана (Vladimir Kagan) — легендарного мебельного дизайнера середины XX века, которого называли «королем диванов». Даже подержанные диваны такой марки продаются по 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-20 21:39:37
Редакция достала ихней жизнью. Нам с котом пофиг, что там происходит.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

Сегодня 16:10
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
Сегодня 11:41
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»