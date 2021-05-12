Женщина с седыми волосами пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск 58-летнюю женщину, которая на майских каникулах ушла из дома и не вернулась.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую Таврало Тамару Михайловну 1963 года рождения.

Как рассказали в МВД Карелии, женщина ушла из дома 2 мая в районе улицы Московской и до настоящего момента её местонахождение неизвестно.

На вид 60 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы седые.



Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой или видевших её после 2 мая, полиция просит сообщить по телефонам: +7-911-415-25-87, 8(8142) 73-91-54.