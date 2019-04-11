Женщина со множественными ожогами поступила в больницу Суоярви

В ЦРБ Суоярви поступила женщина с ожогами 2-3 степени, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 10 апреля, в 14.15 на пульт дежурной службы МЧС Карелии поступил звонок из больницы Суоярви, врачи сообщили, что к ним обратилась 40-летняя женщина, получившая множественные 2-3 степени.

Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

По данному инциденту проводится проверка.

По предварительным данным, женщина могла получить ожоги во время приготовления пищи.