Женщина со множественными ожогами поступила в больницу Суоярви

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В ЦРБ Суоярви поступила женщина с ожогами 2-3 степени, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшую среду, 10 апреля, в 14.15 на пульт дежурной службы МЧС Карелии поступил звонок из больницы Суоярви, врачи сообщили, что к ним обратилась 40-летняя женщина, получившая множественные 2-3 степени.
Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
По данному инциденту проводится проверка.
По предварительным данным, женщина могла получить ожоги во время приготовления пищи.
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