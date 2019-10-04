Женщина угнала спортивный велосипед у петрозаводчанина

Вырученные от продажи велосипеда деньги петрозаводчанка потратила на свои нужды, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции обратился владелец двухколесного транспорта. Он оставил свое имущество в подъезде, а когда вернулся, не обнаружил его. Петрозаводчанин сказал, что часто ранее оставлял велосипед без присмотра и антикражных устройств в подъезде.

Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску установили личность 35-летней подозреваемой.

Женщина рассказала, что бывала в этом доме ранее в гостях у знакомого и приметила велосипед. Через некоторое время она одна свободно зашла в подъезд: под дверь был подложен камень и опять заметила непристегнутый спортинвентарь. Тогда решила его похитить и сразу осуществила задуманное.

Двухколесный транспорт она сбыла неизвестному на улице за 3 тысячи рублей. Денежные средства потратила на личные нужды.

По факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину возбуждено уголовное дело.