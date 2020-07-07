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Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка

Новости. Происшествия
19:10, 07 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Жительница Австралии умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка.

Как рассказали родственники 80-летней женщины, ее застали без сознания в постели рядом с кошкой, медики обнаружили в ее организме бактерию, которая вызывает бактериальный менингит, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Об этом сообщает местное издание Herald Sun.

Пенсионерка провела в коме девять дней, после этого ее отключили от системы жизнеобеспечения.

Директор по инфекционным заболеваниям одной из местных больниц Линдси Грейсон заявила, что хозяева не должны позволять своим кошкам зализывать открытые раны. При этом те, у кого есть нарушения иммунной системы, вовсе должны избегать этих питомцев, предупредила она.

Бактериальный менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга, вызванное бактериальной инфекцией.

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