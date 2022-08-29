Женщина упала в разрытую газовщиками траншею в райцентре Карелии (ВИДЕО)

Жительница Питкяранты еле выбралась из двухметровой траншеи, которую оставили газовщики без ограждения.

Трагедией могло закончиться возвращение домой жительницы Питкяранты, решившей сократить путь и воспользоваться знакомой тропинкой у хоккейной коробки на улице Рудакова. Инцидент произошел в конце августа около 22.00. Женщина упала в траншею и подробно описала свое приключение на своей странице в соцсети.

«Иду себе, радуюсь прохладному вечеру. Вдруг — раз! и тропинка подо мной исчезла! И я куда-то лечу, но недолго, падаю в яму и сверху на меня грязь сыпется. И все это в кромешной темноте! Я даже не сразу сообразила, куда я попала. Полежала, собрала мысли в кучу. Проверила руки-ноги. Все на месте, болит, но работает. Вспомнила, что газовщики траншеи по всему городу роют. „Вот суки!“ — подумала я вслух. Ну что же, надо выбираться. Траншея глубиной выше моего роста (я всего 162 см), темно, поползла вперёд — там труба торчит (хорошо, что лицом на неё не приземлилась), прогулялась назад — там борта высокие. Ещё и телефон дома забыла! А звать на помощь как-то неудобно. Кое-как вылезла, спасибо походной закалке. Доковыляла до дома, грязная вся, хромая, но с мыслями, что я все-таки очень везучий человечек — ничего не сломала, лицо целое, даже одежда на мне не порвалась. Отделалась легким испугом, ссадинами и ушибами», — пишет женщина.

На следующий день везучая горожанка сфотографировала место падения, записала видео и отправила жалобу в прокуратуру.

«Уважаемые питкярантцы, будьте бдительные! В городе орудуют придурки без мозгов, но с тяжелой техникой, которые ничего не знают про правила безопасности ведения земляных работ, предупреждающие знаки, ленточки в конце концов», — констатировала женщина.

Ранее сообщалось, в Питкяранте женщина провалилась в канаву с водой.