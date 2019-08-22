Женщина в Карелии лишилась денег, пройдя опрос в Интернете

Жительница Лоухского района лишилась сбережений после прохождения опроса в Сети, сообщает МВД Карелии.

Жительница поселка Лоухского района заинтересовалась объявлением в социальной сети о получении бонусов от имени банка. Для этого необходимо было пройти опрос. Женщина перешла по ссылке на сайт, где ответила на несколько вопросов, а также указала номер мобильного телефона и банковской карты.

Появилось сообщение, что женщине якобы начислены бонусные баллы, коды для их активации содержатся в смс, их также следовало ввести во всплывающем окне. А в итоге у нее со счета списали более 3,5 тысяч рублей.

Полиция Карелии предупреждает – мошенничества под предлогом получения бонусов весьма распространены. Думая, что заполняют карточку для регистрации в бонусной программе, пользователи самостоятельно передают злоумышленникам конфиденциальные данные. При этом интернет-ресурсы оформлены в корпоративной стилистике известных коммерческих учреждений.